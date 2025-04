Des enfants en Ariège qui font visiter leurs cabanes

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 6153 Karma: 9309

@alfosynchro gamins, mes parents ont acheté un chalets dans un lotissement. Quand on est arrivés y avait 6 chalets et 4 en construction. Du coup on cohabitait avec les ouvriers. Je te raconte pas les bout de bois, de ficelle et de clous qu on récupéraient. Sur un terrain de 10 hectares de dunes et de bois!

Je ne me rappelle pas m'être ennuyé. Y avait ni tablette ni écran a part la télé familiale.

Aujourd'hui y a 100 chalets.

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:38