Et toi tu te serais arrété ?

Je ne sais pas si c'est possible d'un point de vue règlementaire, mais si oui, j'aurais terminé ma course puis aurais fait demi-tour pour chercher le bonhomme.



A moins que de terminer ma course fasse que le coureur n'est plus un coureur, et que par conséquent il ne puisse plus intervenir sur la course...

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:55