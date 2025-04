Course voitures enchainées

Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180

Course en chaîne – Deux voitures enchaînées. La voiture de devant a un moteur mais pas de freins. La deuxième voiture a des freins mais pas de moteur.



https://v.redd.it/u7by72jbiuwe1 Course en chaîne – Deux voitures enchaînées. La voiture de devant a un moteur mais pas de freins. La deuxième voiture a des freins mais pas de moteur.

Contribution le : Hier 22:15:12

Le_Relou

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10970 Karma: 5677 les juges de courses passent leur temps à agiter le drapeau rouge.

Mais j'aime bien le délire.

Contribution le : Hier 23:43:12