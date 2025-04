Options du sujet Imprimer le sujet

Tazou Sauce piquante 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/08/2005 23:01 Post(s): 2835 . J'en mets 2 la, il y en a d'autre sur leur chaîne et un nouveau chaque vendredi.





Sauce Piquante - Épisode 1 : Pizza





Sauce Piquante - Épisode 2 : Dieu



Il y a aussi d'autres vidéos sur leur instagram.



https://www.instagram.com/_saucepiquante/ Yop, je viens vous partager une série qui a pop dans mes recommandations youtube il y a quelques semaines et avec laquelle j'ai bien accroché! J'aime vraiment bien la réalisation et les acteurs sont top dans leurs rôles, j'éclate pas de rire à chaque épisode mais dans l'ensemble c'est quand même bien sympa. J'en mets 2 la, il y en a d'autre sur leur chaîne et un nouveau chaque vendredi.Sauce Piquante - Épisode 1 : PizzaSauce Piquante - Épisode 2 : DieuIl y a aussi d'autres vidéos sur leur instagram.

Contribution le : 25/04 22:43:45

Le_Relou Re: Sauce piquante 0 #2

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10977 Karma: 5681 up pour pas que ça finisse dans les limbes.



ça rappelle ce qui se faisait comme websérie il y a 10 ans.

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:04