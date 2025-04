1984, fiction ou prophétie ?

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15266 Karma: 7222

Je pense que de nombreuses fictions ont été ensuite considérées comme des prophéties, souvent parce qu'elles ont été pensées/écrites par des êtres humains qui les ont imaginées sur la base de leur expérience de la vie entre êtres humains. Sur la base de leurs peurs, de leurs désirs, de ce qui peut paraître imaginable...



Je veux dire par là que ce ne sont pas des prophéties dans le sens de "révélations". Pas de magie divinatoire. Ce sont surtout des hypothèses imaginées dans un esprit de probabilité.



Par exemple, à l'occasion de l'éclipse solaire totale d'août 1999, j'avais confié aux membres présents de ma famille qu'un jour on pourrait prendre des photos avec nos téléphones et les envoyer instantanément à "l'autre bout" du monde. Et j'avais ajouté que cela permettrait aux journalistes d'envoyer leur travail à leurs rédactions avant qu'ils se fassent confisquer leurs pellicules, en zones sensibles.



Ce n'était pas une révélation, une prophétie. Mais juste une anticipation sortie de mon imagination.

