Activez le son..



"C'est de ma faute désolé..." j'ai pas trouvé en djp donc je tente. Je l'ai regardé 10x en boucle je pouvais plus m'arrêter de rireActivez le son..source: https://www.instagram.com/cameronreid1013/reel/C--_APCI1FI/ "C'est de ma faute désolé..."

Aujourd'hui 11:20:14