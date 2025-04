Options du sujet Imprimer le sujet

Kahen BingeWatcher.org : le jeu quotidien sur le cinéma 1 #1

Je voulais partager avec le lien d'un jeu en ligne gratuit et sans inscription:

https://bingewatcher.org/fr/



Il s'agit d'un jeu quotidien qui te met au défi de retrouver le titre d'un film sélectionné dans le box-office français depuis 1946.

Pour faire celà tu vas pouvoir soumettre des mots: si celui-ci est présent dans l'article Wikipedia du film, ou si un des mots de l'article wikipedia a une signification proche du mot soumis, le mot est alors révélé. Celà te permet d'avancer petit à petit vers la solution.



Par exemple, j'ai trouvé le film français du jour en 60 mots. N'hésitez pas à répondre si le site vous plaît ou pour indiquer vos propres performances.



Contribution le : Aujourd'hui 13:23:09