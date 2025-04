Musique du coma

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2346 Karma: 4207



Fred Hersch and Herschel Garfein | My Coma Dreams



Cette musique du genre contemporain et jazz (ayant donc peu de chance de passer dans le Koreusity) a été rapportée par Fred Hersch and Herschel Garfein | My Coma DreamsCette musique du genre contemporain et jazz (ayant donc peu de chance de passer dans le Koreusity) a été rapportée par Fred Hersch des 2 mois de coma qu'il a vécu et s'appelle My coma dreams. Il se souvient donc de 8 rêves comatiques musicaux.

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:23