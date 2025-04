Options du sujet Imprimer le sujet

Pettoman Un camion-citerne essence se renverse et s'enflamme dans une descente 1 #1

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 821 Karma: 1075



La partie nous montre l'accident, le camion se renverse et tout son contenant se répand sur la chaussé, de l'autre coté de la route les véhicules montant sont dans un bouchon. Le carburant s'enflamme et il est difficile pour les véhicules de s'enfuir. La descente accélère la propagation de l'incendie. Dans la partie 2 vous pourrez constater les dégâts important occasionnés





Contribution le : Hier 22:53:59