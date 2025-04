Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38710 Karma: 19394 1.000.000 Chessboards



Le site contient un million d'échiquiers.



Déplacer une pièce la déplace pour tout le monde, instantanément. pas de tour. vous pouvez vous déplacer entre les plateaux.



Contribution le : Aujourd'hui 09:07:41

JCM77

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1621 Karma: 1639 Il y a une tour avec un marteau vert qui a fait le ménage sur 3 plateaux en quelques secondes... donc je n'ai pas compris le concept...

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:58