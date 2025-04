Petit jeu web : apathahead.net

Options du sujet Imprimer le sujet

PS : Il y a 12 ans Salut !J'ai fait un petit jeu web. Pour jouer : apathahead.net Il y a 10 niveaux, le but c'est de finir le niveau 10. C'est gratuit et sans publicités.Une capture d'écran :PS : Il y a 12 ans je partageais mon premier jeu, "Candy Box", sur Koreus . Du coup j'avais envie de partager ce nouveau jeu ici. Visiblement je fais un jeu tous les 12 ans, je suis pas très efficace

