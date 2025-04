Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180

Inscrit: 06/08/2023



Le téléphone est tombé dans son bassin, et elle le prend pour un mollusque bivalve.

Hier 22:59:15

Le_Relou

Inscrit: 14/04/2021



ça va lui faire bizarre quand le lithium va entrer en contact avec l'eau. Et paf ça fait des chocapic

Hier 23:45:01