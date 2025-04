Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Homme vs Parasol

https://www.reddit.com/comments/1k804pz Un homme court après un parasol sur une plage

Yazguen Re: Homme vs Parasol

Mais une p'tite rafale un peu plus forte, et c'était terminé pour lui, pas de cul sur ce coup là Jusqu'à la moitié de la vidéo, j'ai cru que le type allais réussir à l'attraper grâce à un plongeon.Mais une p'tite rafale un peu plus forte, et c'était terminé pour lui, pas de cul sur ce coup là

defds Re: Homme vs Parasol

L'Homme, dont l'endurance pour traquer ses proies sur des kilomètres fut un avantage évolutif déterminant, semble bien moins persévérant lorsqu'il s'agit de chasser un parasol.

alfosynchro Re: Homme vs Parasol

Y a que moi qui a remarqué que celui qui filme ne cadre pas bien le parasol ?

