Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Trop bonne la glace 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19752 Karma: 25303

https://www.reddit.com/comments/1k79nuq

Afficher le spoil Bande de pervers

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:23

alfosynchro Re: Trop bonne la glace 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15345 Karma: 7241 Bon, sa technique a quand-même l'air de bien marcher.

Faudrait que j'essaye !

Faudra que je pense à l'enceinte Bluetooth pour la musique.



Edit @Kilroy : pourquoi le spoiller ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:03