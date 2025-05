Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Câlin pour le sauvetage de survie à ado 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19752 Karma: 25302

https://www.reddit.com/comments/1kaajng

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:52

SushiCircus Re: Câlin pour le sauvetage de survie à ado 0 #3

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1752 Karma: 812 @Kilroy1 je préfère le titre "Câlin d'urgence" ou "Emergency_hug" de Reddit

"Câlin pour le sauvetage de survie à ado"...je comprends pas du tout.

Contribution le : Aujourd'hui 12:38:12