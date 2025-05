Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Explosion de distributeur automatique + Chasseur plongeur vs Pieuvre

Webhamster





Chasseur plongeur vs Pieuvre





Contribution le : Aujourd'hui 14:43:48

Gog077 Re: Explosion de distributeur automatique

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2026 Karma: 1184 Ah c'est sûr qu'ils vont peser dans le milieu à 10 face à un paquet de M&M'S

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:52

Sebmagic Re: Explosion de distributeur automatique

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6275 Karma: 2679 Ils auront beau en manger des tonnes gratuitement, aucune chance qu'il deviennent des "smarties" !

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:02

Le_Relou Re: Explosion de distributeur automatique

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11042 Karma: 5703 entre les connards qui explosent des trucs en plein espace publique et celui qui filme son pote dans la galère qui fait une connerie pour faire des vues : filmer quoi qu'il en coute, une belle série pleine de FDP

Désolé le taulier, mais ça ne me fait pas du tout kiffer ces vidéos de merde.

Contribution le : Aujourd'hui 15:41:47