Koreus Un chien photobomb le gender reveal 1 #1

Webhamster

Un chien photobomb le reveal party





Defecating Doggo Photobombs Gender Reveal || ViralHog





Defecating Doggo Photobombs Gender Reveal || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:23

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15351 Karma: 7243 Je comprends pas :

Les gens peuvent pas savoir par eux-mêmes, alors il faut qu'ils achètent un truc explosif dans un magasin pour le savoir ? :gratte:

Contribution le : Aujourd'hui 16:38:30