lithit Un robot mal programmé se retourne contre son opérateur

Je suis accro Inscrit: 25/07/2013 03:40 Post(s): 1711 Karma: 3345 Un robot mal programmé se retourne contre son opérateur





alfosynchro Re: Un robot mal programmé se retourne contre son opérateur

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15361 Karma: 7247 C'est curieux qu'il suffise de toucher à la potence pour que tout s'arrête spontanément, et aussi que des morceaux qui volent disparaissent de l'image...

On devient suspicieux...

