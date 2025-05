Koreusien sur scène!!

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03/2020 17:30 Post(s): 62 Karma: 218



"Stellar Journey" LIVE by Rokan



Je vous présente ici mon nouveau projet musicale dans cette vidéo sur scène ( c'est moi au milieu ).

Beaucoup de travail pour en arriver la!!

J'espère que ca vous plaira.

N'hesitez pas à me donner votre avis ( et a vous abonner )



Ronan "Stellar Journey" LIVE by RokanJe vous présente ici mon nouveau projet musicale dans cette vidéo sur scène ( c'est moi au milieu ).Beaucoup de travail pour en arriver la!!J'espère que ca vous plaira.N'hesitez pas à me donner votre avis ( et a vous abonnerRonan

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:17