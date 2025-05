Quand tu ne veux pas investir d'argent dans les effets vidéos

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11080 Karma: 5710











autre source vidéo :

Vous navigateur est trop vieux





Lien twitter :

Content warning: Sensitive content

The author labeled this post as containing sensitive content

pour Twitter





article en anglais qui en parle :



Clip vidéo fail : il ne veut pas investir dans des effets vidéo et met le feu à son Jean pour son clip musical , mais évidemment ça se passe mal Quand tu ne veux pas investir d'argent dans les effets vidéosautre source vidéo :Lien twitter : https://x.com/Raindropsmedia1/status/1918755585652080724 Content warning: Sensitive contentThe author labeled this post as containing sensitive contentpour Twitterarticle en anglais qui en parle : https://www.news18.com/viral/viral-stunt-gone-wrong-singer-sets-pants-on-fire-over-unpaid-visual-effects-watch-ws-l-9323532.html Clip vidéo fail : il ne veut pas investir dans des effets vidéo et met le feu à son Jean pour son clip musical , mais évidemment ça se passe mal

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:51