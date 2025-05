Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.reddit.com/comments/1kapmdo



Un perroquet s'habille avec de nouvelles plumes





Le_Relou Re: Une femme veut rentrer dans le cockpit + Un perroquet s'habille 0 #3

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11095 Karma: 5715 Loom- elle et le gars qui gueule ont été viré de l'avion. J'ai vu l'info passer la semaine dernière.

je retrouve plus la source, mais ai trouvé ça :

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/une-passag%C3%A8re-tente-d-entrer-dans-le-cockpit-d-un-avion-d-american-airlines-et-est-imm%C3%A9diatement-ma%C3%AEtris%C3%A9e/ar-AA1E07b6 elle et le gars qui gueule ont été viré de l'avion. J'ai vu l'info passer la semaine dernière.je retrouve plus la source, mais ai trouvé ça :

