Destination pas finale

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11097 Karma: 5717

à Nankin en chine, un homme absorbé par son téléphone échappe de justesse à une grue qui tombe juste à coté de lui



version portrait :



Shorts | MIRACLE ESCAPE: Massive Crane Collapse in China | Nanjing Worker Cheats Death | CLRCUT



version paysage



Narrow escape as falling crane in China almost crushes man

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:11