Vassili44 Je te téléphone dans la rue, c'est fou ! #1

Quelques vidéos d'archives quand les Français ont essayé pour la première fois des portables.



Quelques vidéos d'archives quand les Français ont essayé pour la première fois des portables. Quelques vidéos d'archives quand les Français ont essayé pour la première fois des portables.

Contribution le : Aujourd'hui 21:43:52

alfosynchro Re: Je te téléphone dans la rue, c'est fou ! #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15408 Karma: 7256



T'imagines ? Je suis au Japon, dans la rue, et je peux faire un virement en France, en temps réel, ou regarder une vidéo sur Koreus, dans la rue !



En article !!! Si on leur avait dit ce qu'on pourrait en faire en 2025, ils ne l'auraient pas cru.T'imagines ? Je suis au Japon, dans la rue, et je peux faire un virement en France, en temps réel, ou regarder une vidéo sur Koreus, dans la rue !En article !!!

