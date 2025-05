Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Goulu! 2 #1

Je suis accro Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 608 Karma: 768

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:23

FefefeuJejejeu Re: Goulu! 1 #2

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1550 Karma: 1108



Sinon, j'ai failli faire une blague salace mais je me suis retenu C'est un cormoran, non ?Sinon, j'ai failli faire une blague salace mais je me suis retenu

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:30

alfosynchro Re: Goulu! 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15440 Karma: 7262 Punaise, comment c'est foutu la nature !! Et l'autre qui se retrouve vivant tête première dans les sucs digestifs, c'est horrible !



@FefefeuJejejeu

N'ayons pas peur des mots : c'est une histoire de gorge profonde...

Contribution le : Aujourd'hui 12:50:19