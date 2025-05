Armée indienne

Options du sujet Imprimer le sujet

faut en avoir des grosses pour aller au front. Encore que c'est pas sur le front que c'est le plus pratique.



faut en avoir des grosses pour aller au front. Encore que c'est pas sur le front que c'est le plus pratique.

https://www.youtube.com/shorts/5bih5Yyyw1c

La vidéo date de 2023 (7 juillet 2023)

https://www.ebaumsworld.com/articles/the-last-test-indian-military-recruits-have-to-pass-is-a-testicle-inspection/87420354/



La vidéo originale a été supprimée depuis mais reprise par tout un tas de personne

Dont celle ci :







Une personne avance cette explication



Il s'agit d'un examen médical préliminaire pour une hernie et une hydrocèle. La personne qui le pratique est un aide-soignant. S'il constate une anomalie, le médecin examinera ensuite le candidat. Un déshabillage complet sera également nécessaire. C'est assez courant.



Dans l'article cité plus haut :



la vidéo a été prise en Inde, les recrues admises à l'Académie militaire indienne doivent passer un examen médical, qui comprend une inspection de leurs organes génitaux pour détecter des problèmes de santé comme une hernie, ainsi que des analyses sanguines et ophtalmologiques standard. En fonction de leurs résultats, les recrues sont déclarées aptes, inaptes ou temporairement inaptes. Dans ce cas, elles ont la possibilité de corriger le problème avant de revenir pour un dernier contrôle ; une hernie entraînerait par exemple une inaptitude temporaire du soldat en attendant sa réparation. Un peu de contexte :La vidéo date de 2023 (7 juillet 2023)La vidéo originale a été supprimée depuis mais reprise par tout un tas de personneDont celle ci :Une personne avance cette explicationDans l'article cité plus haut :

Sans déconner : quand j'ai fait mes "trois jours" j'ai aussi été tâté par un médecin, de l'armée française. En 1983. Il cherche un batteur Sans déconner : quand j'ai fait mes "trois jours" j'ai aussi été tâté par un médecin, de l'armée française. En 1983.

