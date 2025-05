Options du sujet Imprimer le sujet

Soyez le héros de votre propre déchèterie

𝙀𝙩 𝙨𝙞 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙚́𝙩𝙞𝙚𝙯 𝙡𝙚 𝙝𝙚́𝙧𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙫𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙖𝙜𝙚 𝙚𝙣 𝙙𝙚́𝙘𝙝𝙚̀𝙩𝙚𝙧𝙞𝙚 ?



C est...c est si bien joué j en ai des frissons!!

Re: Soyez le héros de votre propre déchèterie

alfosynchro

Sans même aller jusqu'à "héro", on peut déjà être "citoyen", c'est déjà très bien.

Re: Soyez le héros de votre propre déchèterie

Loom-

Ça peut se comprendre et c'est normal (pour le message)

Par contre par chez moi, la moitié c'est que de la connerie, ça doit dépendre des déchetterie dans de différentes régions.



Par contre par chez moi, la moitié c'est que de la connerie, ça doit dépendre des déchetterie dans de différentes régions.

