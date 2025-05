La métamatière. Rapport de situation

Je m'installe Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 110 Karma: 139

La nature de métamatière, détentrice et émettrice de l'énergie intelligence, impose au Terrien (fratrie humaine habitant la planète Terre) de sortir de l'impasse Matérialisme dans laquelle il s'est fourvoyé ; du fait qu'il a rompu unilatéralement la communication avec elle. Il n'est plus en mesure de récupérer l'intelligence saine en provenance du Métamatériel et de la diffuser dans le Matériel ; rôle qu'il est censé remplir vu sa position à l'interface de deux univers vivant en symbiose.







Le Terrien doit sortir du Matérialisme à reculons. Ce n'est pas aisé de reculer. C'est même périlleux parce qu'il manque de visibilité. Il peut être soumis à un faux pas mortel : une apocalypse nucléaire. Il est impératif de l'éviter : Le Terrien doit être corrigé et non exterminé.







Reculer ne signifie pas retour au Moyen Âge. Cela veut dire subir les effets délétères d'une thérapie de choc. Le protocole est prêt : le wokisme. Le Terrien doit maintenant l'absorber. Les USA en ont été les préparateurs, ils en sont les applicateurs. C'est une thérapie satanique unipolaire. Elle est efficace pour reculer. Ils l'ont déjà administré sans trop de difficulté aux peuples qui leurs sont soumis. D'autres la refusent catégoriquement. C'est le cas des Russes. Avec certains peuples ils proposent une thérapie matérialiste multipolaire. Elle n'est pas efficace pour reculer. D'autres encore, devant l'horreur des effets délétères du wokisme, s'accrochent désespérément au pelage de l'ours russe dans l'espoir d'échapper à l'ingestion de ciguë. S'ils ne veulent pas l'avaler de fait ils devront l'avaler de force. Les sbires des US leurs présenteront la coupe.







Le traitement est lourd mais nécessaire sans quoi le Terrien succomberait étouffé par les cellules cancéreuses du Matérialisme. Le remède a fait ses preuves. Il avait déjà été appliqué dans les temps bibliques. Les Anciens nous avertissent du fond des âges : attention si vous vous fourvoyez dans une impasse funeste à cause de la rupture unilatérale d'avec la Réalité au-delà du Matériel vous devrez subir un douloureux Sodome et Gomorrhe.







Nous y sommes. Le rappel à l'ordre est dans sa phase active. Il se poursuivra jusqu'à sa phase finale : "500 millions de survivants", fin de la lente dégradation de l'anatomie du Terrien occasionnée par le traitement lourd du wokisme. Il n'y a pas d'autres options pour sortir de l'impasse Matérialisme que de reculer jusqu'à l'aplasie pour s'en dégager.







Après la dépopulation, purgés du satanisme, nous repartirons en marche avant dans une direction durable et sereine, avec comme guide une nouvelle croyance qui est la suite logique de la croyance en Dieu en fin de règne.

Contribution le : Aujourd'hui 08:36:58