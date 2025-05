Quand les chiens ramènent leurs amis

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2355 Karma: 1675

Ça me rappelle Patch, ma chatte, qui me ramenait souvent des animaux, morts ou vivants.



Le moins drôle : un souris lâchée dans la chambre de ma fille qui ne brillait pas pour son bon rangement. La bazar pour la retrouver.

Ou encore une chauve-souris qui faisait la morte. La chatte la pose et elle part voler dans toute la maison.

