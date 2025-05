Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Les freins d'un camion lâchent en descente 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75822 Karma: 37525





https://www.reddit.com/comments/1kbnubd Les freins d'un camion lâchent en descente

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:33

JCM77 Re: Les freins d'un camion lâchent en descente 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1625 Karma: 1641 Le passager : "allez, laisse moi essayer, moi aussi je veux conduire sans frein !... Bon en fait je vais essayer de passer par la fenêtre..."

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:44