Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses L’attaque des Claudes Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



-does- L’attaque des Claudes 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 19/04/2007 18:11 Post(s): 3871 Karma: 608

C’était diffusé sur une plate-forme qui répertoriait des court-métrages en ligne, mais dont j’ai hélas oublié le nom…

Je crois bien que le collectif qui a réalisé le film (sketch) s’appelait « Big Clakos Band » où quelque chose d’approchant.

C’était quelque chose qui se passait sur une planète lointaine avec des effets spéciaux, assez bien fait pour l’époque et pour le budget, c’était un peu une parodie de Star Wars, sauf que sur cette planète, tout le monde avait la même tête et tout le monde s’appelait Gérard. Donc il y avait des débats à l’assemblée pour faire vivre la gerardisation où ce genre de choses, et puis à la fin du court-métrage, des extraterrestres débarquent sur la planète. Mais quand ils sortent du vaisseau, ils ont aussi la même tête que tous les habitants. Du coup il y en a un qui dit « Bah c’est exactement pareil en fait » et l’extraterrestre répond « Non, nous on s’appelle Claude ». Et ça se termine avec un générique « L’attaque des Claudes » Hey je cherche un court-métrage diffusé dans le début des années 2000 sur Internet (peut être début de deuxième moitié).C’était diffusé sur une plate-forme qui répertoriait des court-métrages en ligne, mais dont j’ai hélas oublié le nom…Je crois bien que le collectif qui a réalisé le film (sketch) s’appelait « Big Clakos Band » où quelque chose d’approchant.C’était quelque chose qui se passait sur une planète lointaine avec des effets spéciaux, assez bien fait pour l’époque et pour le budget, c’était un peu une parodie de Star Wars, sauf que sur cette planète, tout le monde avait la même tête et tout le monde s’appelait Gérard. Donc il y avait des débats à l’assemblée pour faire vivre la gerardisation où ce genre de choses, et puis à la fin du court-métrage, des extraterrestres débarquent sur la planète. Mais quand ils sortent du vaisseau, ils ont aussi la même tête que tous les habitants. Du coup il y en a un qui dit « Bah c’est exactement pareil en fait » et l’extraterrestre répond « Non, nous on s’appelle Claude ». Et ça se termine avec un générique « L’attaque des Claudes »

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:49



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo