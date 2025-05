Index des forums Koreus.com Audio et Visuel 【Clover】un album narratif entre swing et introspection 🍀 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Cet album rend hommage aux années folles des années 1920, un siècle plus tard.



Il raconte l'histoire de Kel, une jeune fille de 13 ans aspirant à devenir productrice de musique, qui, confrontée à des difficultés personnelles et professionnelles, rencontre trois fantômes : George, Brenda et Dave. Chacun partage avec elle des récits de leur vie passée, lui offrant des leçons précieuses pour surmonter ses propres épreuves.

L'album aborde des thèmes liés à la dépression et aux pensées suicidaires. Une interprétation de cet opus est à votre disposition dans ce topic après les vidéos.



Les musiques sont à écouter et regarder dans l'ordre. Total ~20 min



0.【Clover】 Let’s bring back swing in the 2020's





1.【Clover】 Help Me





2.【Clover】 100 Years





3.【Clover】 Still Dancing





4.【Clover】 Karma





5.【Clover】 Living On





Bonus.【Clover】 To You







Partie Spoiler & interprétation:



Une théorie qui revient souvent autour de l'album, c'est que Kel serait dans le coma après sa tentative de suicide, et que tout ce qu'elle vit avec les fantômes se passe dans son esprit pendant cet état. Les histoires racontées par George, Brenda et Dave ne viendraient pas d'eux directement, mais de sa grand-mère qui lui parle alors qu'elle est inconsciente.



Selon cette idée, la grand-mère serait la fille de Brenda et George, et aussi la femme de Dave. Elle aurait été témoin de leurs vies : elle a vu Brenda tomber malade et se battre jusqu'au bout, elle a soutenu George après la perte de Brenda, et elle a aidé Dave à surmonter ses insécurités. En racontant ces histoires à Kel, elle essaie de lui transmettre un message : malgré la douleur, il faut continuer à avancer.



Dans Living On, la voix qu'on entend à la fin ne serait pas celle de Kel, mais celle de sa grand-mère. Elle rappelle à Kel que, même si Dave compte pour elles deux, la grand-mère est toujours là, et que Kel doit choisir de vivre, elle aussi.



Visuellement, il y a pas mal d'indices qui soutiennent cette théorie :

• Dans la partie de Brenda dans Living On, on voit sa fille, adulte, qui ressemble beaucoup à la grand-mère.

• Sur la photo posée près du lit d'hôpital de Kel, on voit la grand-mère avec Dave, ce qui laisse penser qu'ils étaient mariés.

• La version jeune de la grand-mère (sur la photo) ressemble à la fille de George dans 100 Years, et à la femme de Dave dans Karma. Donc, ce serait bien le même personnage, vu à différentes époques.



En gros, la grand-mère serait le lien entre tous les fantômes – une sorte de "tige" du trèfle (clover), avec chaque feuille représentant George, Brenda, Dave... et Kel.



Et pour aller plus loin : au moment où Kel tente de se suicider, les fantômes qui essaient de la retenir pourraient en fait symboliser la grand-mère elle-même. Quand Kel finit par tomber (par choix ou accident), la grand-mère appelle les secours tout de suite – ce qui expliquerait comment Kel est encore en vie, même si elle est dans le coma.





