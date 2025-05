Une montagne remplie de panneaux solaires

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1105 Karma: 659

@lsdYoYo



Les panneaux solaire ce recycle mieux de nos jours, et surement mieux dans le futur.



Mais une central nucléaire dernier génération donc bien moins risqué ferait combien de panneau solaire?



Car la ca tue pas mal l'écosysteme aussi, enfin je dis ca, un nouvelle écosysteme ce fera comme pour le plastique dans l'océan, j'avais lu un article que certains organisme c'était habitué et vis du plastique et du coup les retirer voudrait dire les tué...



Comme les vegans qui ne veulent pas qu'on mange de viande, mais au final ca ferait un génocide de beaucoup d'animaux qui ne servirait plus à rien voir extinction de certainne race...



Plus le temps passe plus je me sens aigris face à la réalité du monde.... Et vous?

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:42