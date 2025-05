Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Mettre sous vide deux ballons 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75868 Karma: 37590





https://www.reddit.com/comments/1kj9rrm Mettre sous vide deux ballons de baudruche

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:43

FMJ65 Re: Mettre sous vide deux ballons 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16518 Karma: 5583 Oui donc l'air dans les ballons va se dilater pour prendre tout l'espace qui se vide dans la poche plastique. Contre intuitif mais physiquement logique !

Contribution le : Aujourd'hui 15:48:21