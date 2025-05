Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Bateau école Mexique "Le Cuauhtémoc"



Un voilier percute le pont de Brooklyn à New York : au moins 2 morts

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:06

Wiliwilliam Re: Bateau école Mexique "Le Cuauhtémoc"

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38786 Karma: 19465



Mais comment c'est possible qu'ils n'aient prévu le coup ??????? C'est lunaire ! Je me demandais comment les personnes sont mortes, et j'ai vu qu'il y avait des marins sur les mâtsMais comment c'est possible qu'ils n'aient prévu le coup ??????? C'est lunaire !

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:33

Fabiolo Re: Bateau école Mexique "Le Cuauhtémoc"

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2061 Karma: 1194 Bah déjà c'est normal qu'il soit en marche arrière et qu'il aille aussi vite? Emballement du moteur?



et oui il y a des mecs sur les vergues, d'ailleurs j'ai l'impression qu'on en voit deux accrochés à bout de bras sur le premier mat une fois qu'il est coupé.

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:19