Cherche Proprio d'un mac perdu

MacBook Pro 14 pouces retrouvé – Aéroport Paris Charles de Gaulle (18 mai)



Bonjour,



Trouvé: un MacBook Pro 14 pouces à l’aéroport Paris Charles de Gaulle, le samedi 18 mai 2025 vers 18h, abandonné près de la porte d’embarquement L42 (Terminal 2E, hall L).



Je retransmets cette annonce pour aider à retrouver son propriétaire légitime.



Détails :

• MacBook Pro 14 pouces (modèle récent)

• État : excellent

• Retrouvé : porte L42, Terminal 2E, Hall L – CDG

• Date : samedi 18 mai, vers 18h



Si vous connaissez le propriétaire, transmettez!

Si vous êtes le propriétaire, merci de répondre à l'annonce ci-dessus via leboncoin.



Contribution le : Aujourd'hui 13:12:05