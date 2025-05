Apprendre la programmation pour un ado, vous conseilleriez quoi ?

Je viens d'arriver Inscrit: 08/05 01:43:18 Post(s): 1

Salut tout le monde,



J’aurais besoin de quelques conseils. Mon petit frère Nolan (il a 15 ans) commence à s’intéresser sérieusement à la programmation. Il bidouille un peu en HTML/CSS, regarde des vidéos sur YouTube, et il m’a même parlé de créer ses propres petits jeux ou applis. Bref, il accroche bien et j’aimerais l’encourager dans cette voie.



Je cherche donc des ressources qui pourraient lui convenir. L’idée ce serait un truc progressif, pas trop technique au début, histoire de pas le dégoûter. Il est plutôt curieux et autonome, mais il faut que ça reste clair et motivant. En français ce serait un plus, même s’il comprend l’anglais de base.



Est-ce que vous auriez des plateformes, des tutos, ou même des livres à conseiller pour débuter correctement sans partir dans tous les sens ? Des trucs que vous avez testés vous-mêmes ou qui ont bien marché autour de vous ?



Merci d’avance pour vos idées

Contribution le : Hier 14:46:34