Wiliwilliam Payer une course

Wiliwilliam



https://x.com/monty_brogan69/status/1926500552923304066?s=46

Aujourd'hui 08:19:29

alfosynchro Re: Payer une course

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15681 Karma: 7307 Je me suis demandé jusqu'au bout si c'était une blague ou réel. A cause du commentaire : "nom de dieu que c'est grolandesque !"

Aujourd'hui 08:28:53

Gog077 Re: Payer une course

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2048 Karma: 1197 Bientôt des gens en train de courir avec 20 téléphones.

Aujourd'hui 09:54:49

Koreus Re: Payer une course

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75900 Karma: 37627 @Gog077 Pas besoin de 20 téléphones, il envoie juste un fichier, la trace GPS au client.

Aujourd'hui 10:42:09