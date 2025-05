Options du sujet Imprimer le sujet

Crazy-13 🤖 AI Decides on Absurd Trolley Problems 🤖 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 84102 Karma: 8963





AI Decides on Absurd Trolley Problems



Êtes-vous surpris par leur choix, et/ou avez-vous envie de leur confier votre vie? Vous connaissez peut-être déjà ce jeu , pour y avoir joué vous même, ou avoir vu des youtubeurs s'y confronter, dans cette vidéo ce sont différente Intelligence Artificielle qui vont s'y prêter.AI Decides on Absurd Trolley ProblemsÊtes-vous surpris par leur choix, et/ou avez-vous envie de leur confier votre vie?

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:49