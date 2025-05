Un film sur une paranoïaque internée

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15713 Karma: 7308

Je cherche le titre d'un film, sûrement américain, dans lequel une femme très intelligente est internée, d'après elle, avec son consentement.

Jusqu'à la fin, on ne sait pas trop qui croire d'elle ou de l'institution, ou alors on est tenté de la croire elle. Elle arrive même à mettre le directeur de l'institution en difficulté.

C'est le genre de film qui voyage dans le temps en faisant des aller-retours entre le présent et le passé.



