2 filles jouent de 2 demi-instruments chacune

chacune 2 instruments



https://www.youtube.com/watch?v=EfOnASNbuGQ chacune 2 instruments

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15762 Karma: 7318 C'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est beaucoup une question de travail et d'habitude.

Enfin, on s'en doute bien.

