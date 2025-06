Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- 20 000 enfant placés dans des foyers se retrouveraient dans des réseaux de prostitution pédophiles 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5437 Karma: 3039

désolé, c'est vertical et Facebook

désolé, je n'ai pas de lien sur le Figaro lui-même parce qu'il faut accepter les cookies ou s'abonner et que je bannis ce genre de sites,



mais le message vaut d'être partagé.



Désolé, ce n'est pas super joyeux,désolé, c'est vertical et Facebookdésolé, je n'ai pas de lien sur le Figaro lui-même parce qu'il faut accepter les cookies ou s'abonner et que je bannis ce genre de sites,mais le message vaut d'être partagé.

Contribution le : Hier 23:26:31