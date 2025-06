Eruption Etna 🌋 (impressionnant)

Options du sujet Imprimer le sujet

https://twitter.com/GeoTales_/status/1929480811805335605



Le cÎne du cratÚre sud-est a été fragilisé par le paroxysme de ce matin ce qui a provoqué un effondrement partiel du flanc du cratÚre.

L'Ă©ruption fort heureusement, n'aurait pas fait de victimes et c'est assez miraculeux (pour l'instant).







https://x.com/finnbenedikt/status/1929493329609154780



Des touristes qui courent





https://twitter.com/finnbenedikt/status/1929496633999253973







https://x.com/GeoTales_/status/1929483374478995574



Des touristes qui ne courent pas





Vue de face de la coulée





De loin





En timelapse





Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15764 Karma: 7319 Impressionnant, en effet.



Quelqu'un sait si les éruptions sont prévisibles ? (Activité sismique avant, ...)

