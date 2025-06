Vieille série des années 60-70...

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10481 Karma: 4521





Citation : cela ressemble fortement à la série britannique "Le Prisonnier" (The Prisoner), diffusée pour la première fois en 1967.



Détails :



Créateur et acteur principal : Patrick McGoohan



Synopsis : Un ancien agent secret (Numéro 6) est retenu prisonnier dans un lieu mystérieux appelé "Le Village", dont il tente de s'échapper tout en résistant aux tentatives de manipulation.



Particularité : Une grosse boule blanche appelée Rover est utilisée pour capturer les prisonniers lorsqu’ils tentent de fuir. Elle roule à grande vitesse, surgit de nulle part, et neutralise toute tentative d’évasion.



Esthétique : Tournée en noir et blanc puis en couleur selon les épisodes (certaines diffusions peuvent être vues en noir et blanc).





Cela correspond tout à fait à la description de la "boule blanche qui poursuit le héros".

