Fin de spectacle de drones

domi13180

#1



Retour des drones en fin de spectacle. Une sacrée précision, au retour le mien est en général à au moins 50cm du point de départ.



https://www.youtube.com/shorts/1WwaNYC3b2w?feature=share Retour des drones en fin de spectacle. Une sacrée précision, au retour le mien est en général à au moins 50cm du point de départ.

FMJ65 #2

2475 drones.

La conso d'une heure sur le front .......

Wiliwilliam #3

J'ai vu le spectacle de drones de Disneyland Paris. C'est tellement impressionnant et surtout les images bougent beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé.

