La coureuse Brooklyn Anderson termine sa course en beauté

En Oregon (USA), la jeune coureuse Brooklyn Anderson est parvenue à conserver sa première place en 100 mètres haies malgré une chute grâce à une acrobatie improvisée.



Après la course, elle a déclaré s'être servie de ses compétences en gymnastique, ceci sans vraiment savoir si ses poursuivants étaient loin d'elle.



Elle a gagné en 14,93 secondes.





Teen Athletics Star Brooklyn Anderson Somersaults Across Finish Line To Win | 10 News First

