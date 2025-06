Options du sujet Imprimer le sujet

365wanda Et si les vélociraptors de Jurassic Park avaient ressemblé à la réalité? 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6904 Karma: 4482 [url=

[Blender Animation]





Je sais, ce sont des deinonychus. Pas de ma faute s'ils les appellent des vélociraptors.

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:35