Vroum, vous y connaissez vous en voiture?

Bonjour les Koreus team,



Je ne sais pas si il existe un topic spécial voiture, j'ai chercher voiture en haut dans rechercher et ... pas vu ceux que je souhaitais.



Il y a un un coté informatique, hardware hard et soft, mais je ne vois rien côté voiture pourtant je suis sure qu'on à plein à partager dessus.



Je suis bidouilleurs, informatique depuis gamin, web depuis lycée, et plus par la suite, puis de l'électroménager aussi, mais les voitures, je n'ai jamais pu vraiment apprendre.



J'ai des notions de mécanique (bac s ssi) donc un peu... d'électronique (bon je bosse dans l'informatique, j'ai passé mon habilitation electrique et tout qui aide), mais en voiture ben j'ai jamais pu trop bosser dessus car j'en ai rarement eu, ni le matos, ni le terrain, et du coup je suis un peu à la ramasse. Pourtant quand je vois certainne manip à faire en tuto, ca m'a l'air bien plus simple que certainne réparation électroménager, mais sans le matériel... ca aide pas.



Mais voila, la j'ai un soucis avec ma voiture et j'aimerai comprendre un de mes soucis, quand on tourne la clé, le moteur ou démarreur fait un certain bruit régulier, assez rapide en général sur les voitures, sur la mienne quand ma voiture est froide (en hiver c'est pire surtout a l'ombre) ou n'a pas démarré longtemps, ce coté régulier (chaque amplitude) est bien plus lente. Bon après j'ai une smart donc mini moteur.



Exemple du bruit avec amplitude....



Rouler SANS liquide de REFROIDISSEMENT : Ça fait quoi ?



Il montre bien le bruit que j'essai de décrire, sur les voitures normale généralement ca le fait vite et paf la voiture démarre, sur ma smart ca le fait lentement mais quand ca démarre... ca le fait très vite aussi.



Et du coup le démarrage avec cette amplitude s'agrandis, est de plus en plus long. Et le soucis c'est que ca bouffe ma batterie et genre la après 2 semaine sans conduire... ben j'ai vidé la batterie sans reussir à démarré.





Donc cette hiver j'ai eu ce problème, ce bruit de démarrage, était si lent... cette amplitude genre 5seconde ou plus... que ca partait pas, enfin... j'étais au dessus d'une pente, on j'ai donc mis une vitesse la 1.. on a poussé pour descendre comme pour démarré en cote mais sans embrayage.. je ne sais pas faire, et arrivé en bas de la pente de 10m... ben elle a pas démarré, MAIS a ce moment la en retentant de l'allumé, je tourne la clé, et paf, elle a démarré direct. Comme quand je conduit je fais mes courses, quand je la reprend 1heure ou deux après, ca démarre au quart de tour sans soucis.



Je n'ai pas emmené dans un garage car pas d'argent actuellement, mais je réfléchi au soucis, est ce le démarreur avec le solénoide? Mais au vu de son fonctionnement quand on tourne la clé le solénoide s'enclenche et tourne le volant moteur, donc peux être que lui "voir le moteur aussi ou que le moteur" soit un peu grippé pour avoir du mal a tourné une fois a froid ou reposé qui ferai que du coup le moteur tourne mal.



.onc changé le démarreur, voir le démonté nettoyer et le remettre (avec les bon outils ca se fait apparament), ou c'est le moteur qui a un soucis... J'ai jamais fait de vidange encore pour l'instant je la conduit peu et pas si longtemps que je l'ai (mais mon prochaine objectif), est ce que ca pourrait jouer sur le faite qu'il tourne bien et s'enclenche bien au démarrage?





J'adorais avoir plein de voiture a démonter et réparer comme j'ai pu avoir la chance avec de l'électroménager et ordinateur pour comprendre, mais bon je n'ai pas ces ressources sous la main, mais auriez vous des idées sur mon problèmes de démarrage?



Merci pour vos retour, un domaine qui m'intéresse mais sans matériel, compliqué de faire des tests.



PS: je suis sur discord si certain veux parler plus directement qu'ici.

Contribution le : Aujourd'hui 18:32:34