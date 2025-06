Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le dur métier de journaliste 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19833 Karma: 25477

https://www.reddit.com/comments/1l6ylg7

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:32

Wiliwilliam Re: Le dur métier de journaliste 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38874 Karma: 19544 C'est à Los Angeles ? Oui. Toutes les infos sont dans la vidéo



Citation : Lauren Tomasi, correspondante américaine de 9News Australia qui couvrait les manifestations et les troubles civils en cours dans le centre-ville de Los Angeles. Oui. Toutes les infos sont dans la vidéoCitation :

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:49

alfosynchro Re: Le dur métier de journaliste 1 #5

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15815 Karma: 7342 Wiliwilliam !

Que ferais je sans toi ?





Ben peut-être que je chercherais tout seul...

En fait, j'y ai pensé en validant mon précédent post, mais tu as été plus spontané... Merci bien @Que ferais je sans toi ?Ben peut-être que je chercherais tout seul...En fait, j'y ai pensé en validant mon précédent post, mais tu as été plus spontané...

Contribution le : Aujourd'hui 12:47:02