Vieille video Bollywood

loufatrope

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 23:49:49 Post(s): 1 Bonjour à tous,



J'espère que vous allez pouvoir m'aider car google, chatgpt et bien d'autres non pas réussi...



Je recherche une vieille vidéo qui a tournée sur internet (10 ans, 20 ans, je ne sais plus) d'une scène de danse tirée d'un film de Bollywood. Dans mon souvenir le film est plus vieux que ça.

De mémoire la scène se passe sur un plateau dans une zone montagneuse, un gars arrive (je crois qu'il a des lunettes de soleil, un blouson mais pas sûr), il "surgit" en quelques sorte de derrière la plaine, il rejoint une femme et la chanson et la danse démarrent.

Il y a alors de très nombreux danseurs/danseuses qui arrivent habillés très colorés. Il y aussi beaucoup de poudres colorées (comme pour la fête d'Holi).

C'est à la fois très kitch mais aussi impressionnant de par le nombre de figurants.

A l'époque la vidéo à fait le buzz et tournait pas mal sur internet.



Alors voilà, si ça vous parle vous serez mon sauveur.

Merci d'avance à tous

Hier 23:59:21



