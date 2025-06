Commission d'enquête parlementaire | Réact music ;)

Je viens d'arriver Inscrit: 11/06 18:13:06 Post(s): 1

Pour ceux qui on raté un épisode...

Le 10 juin 2025, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok a auditionné cinq influenceurs très suivis : Nasdas, AD Laurent, Alex Hitchens, et le couple Julien & Manon Tanti. Cette séance, largement relayée sur les chaînes parlementaires, a posé la question de la responsabilité partagée entre plateformes, créateurs de contenu et pouvoirs publics.



Ce morceau de rap se veut une synthèse artistique, sans haine. Juste une musique.





Idiot - Actu en musique - Commission d'enquête parlementaire Tiktok- 10 Juin 2025

